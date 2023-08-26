Yeniboğaziçi Belediye Meclis üyesi İsmail Gürsoy'un vatandaşlar için yaptığı hizmetler büyük takdir toplamaya devam ediyor.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı tarafından yetkilendirilen Gürsoy, Mormenekşe köyünde Asbest boruların değişiminde ve Mormenekşe Cemal Balses stadyum girişinde bulunan derin çukurların asvaltlanmasını yapması köylüler tarafından takdirle karşılandı .

Gürsoy, 'hizmet için çalışan belediye başkanımızı örnek alarak ve iştişare halinde çalışıp, gerek bizim de bölgemizde gerekse diğer beldelerde ki sorunları sorunları çözmeye devam edeceğiz." dedi