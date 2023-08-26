Yeniboğaziçi Belediye Meclis üyesi İsmail Gürsoy'un vatandaşlar için yaptığı hizmetler büyük takdir toplamaya devam ediyor.

Taşeronlar Birliği'ne yeni başkan adayı Taşeronlar Birliği'ne yeni başkan adayı

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı tarafından yetkilendirilen Gürsoy,  Mormenekşe  köyünde Asbest boruların değişiminde ve Mormenekşe Cemal Balses stadyum girişinde bulunan derin çukurların asvaltlanmasını yapması  köylüler tarafından takdirle karşılandı .

Gürsoy, 'hizmet için çalışan  belediye başkanımızı  örnek alarak ve  iştişare halinde çalışıp,  gerek bizim de  bölgemizde gerekse diğer beldelerde ki sorunları  sorunları çözmeye devam edeceğiz." dedi