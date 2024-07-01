Yeni Zelanda'nın Kuzey Canterbury bölgesinde tartışmalara neden olan kedi avı yarışması kapsamında 370 yabani kedi öldürüldü.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, etkinliğin organizatörü Matt Bailey, yarışmanın "domuz avı" yarışması olarak başladığını ancak artan yaban kedisi sayısı fark edilince "kedi avı" yarışmasına döndüğünü aktardı.

Toplam 370 yabani kedinin öldürüldüğü yarışmada, bir kişi 65 kedi öldürerek 500 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 10 bin lira) değerindeki "ödülü" kazandı.

Kedilerin çiftliğine taşıdığı hastalıklar nedeniyle yıl içerisinde 40 kediyi öldürdüğünü açıklayan Bailey, bunun yeni bir durum olmadığını ama Yeni Zelandalıların kedileri çok sevdiği için bu yarışmanın birçok tartışmaya neden olduğunu vurguladı.

Bailey, kırsal alanlarda terk edilen kediler nedeniyle azalan kuş ve kertenkele sayısına işaret ederek, insanların kedileri kırsal alanlara atmasını engellemek için yasal düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.