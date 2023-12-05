Yeni Zelanda'da binlerce kişi, Başbakan Christopher Luxon liderliğinde kurulan hükümetin uygulamayı planladığı yeni yerli politikalarını protesto etti.

Yerli haklarını savunan politikalarıyla bilinen Te Pati Maori Partisinin organize ettiği gösterilerde, başkent Wellington başta olmak üzere çok sayıda kentte binlerce kişi sokaklara çıktı.

Wellington'da Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, sağcıların önderliğindeki koalisyon hükümetinin uygulamayı planladığı yeni yerli politikalarına tepki gösterdi.

Gösteride konuşan Te Pati Maori Partisi lideri Rawiri Waititi, Luxon yönetiminin politikalarının Yeni Zelanda'yı 1800'lü yıllara götüreceğini iddia etti.

The Guardian gazetesine konuşan Te Pati Maori Partisi Eş Başkanı Debbie Ngarewa-Packer ise "İkinci sınıf vatandaş olmayı kabul etmeyeceğiz. Halkımızın bu hükümetle ilgili ciddi endişeleri var." dedi.

Hükümet, yeni politikaları kapsamda, bazı kamu kurumlarında Maori dilinin yanı sıra İngilizcenin kullanılmasını ve Maori Sağlık İdaresinde bazı değişiklikler yapmayı öngörüyor.

Luxon hükümeti, ayrıca Yeni Zelanda'nın kuruluş belgesi olarak da kabul edilen ve 1840'ta İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlilerinin liderleri arasında imzalanan Waitangi Antlaşması'nı gözden geçirip bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

-Yeni Zelanda parlamentosunda yemin töreni yapıldı

Yeni Zelanda'da 14 Ekim seçimlerinin ardından bugün parlamentoda milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi.

Te Pati Maori Partisinin parlamentodaki 6 temsilcisinden Takuta Ferris ise tören sırasında "haka" dansı yaptı.

Öte yandan, bazı milletvekilleri, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek amacıyla genel kurulda kefiye giydi.

-ACT New Zealand Partisinden gösterilere "ayrılıkçı" tepkisi

ACT New Zealand Partisi lideri David Seymour de Te Pati Maori Partisi gösterilerini, "seçim sonuçlarına saygı gösterilmeyen ayrılıkçı eylemler" olarak nitelendirdi.

Yeni Zelandalıların halka eşit davranacak bir hükümet seçtiğini belirten Seymour, bir siyasi partinin eşit hakları protesto etmesinin üzücü olduğunu kaydetti.