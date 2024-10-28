Yeni Zelanda'da ilk kez bir kişi, 3D yazıcıyla ateşli silah ürettiği gerekçesiyle 26 ay hapis cezasına çarptırıldı.

RNZ'nin haberine göre, Yeni Zelanda'nın Otago bölgesinde Matthew Bryan McLaren isimli 31 yaşındaki kişi, 3D yazıcı aracılığıyla silah üretmesi üzerine hüküm giydi.

Bölge mahkemesinde görülen davada McLaren, Haziran 2022-Haziran 2024 arasında 3D yazıcıyla silah ürettiği yönündeki suçlamaları kabul etti. McLaren mahkemede mühimmat bulundurduğunu da itiraf etti.

26 ay hapis cezasına çarptırılan McLaren, 3D yazıcıyla izinsiz ateşli silah ürettiği için ülkede hüküm giyen ilk kişi oldu.

Hakim, ayrıca McLaren'in 10 yıla kadar ateşli silah kullanmasını, silaha erişmesini veya yakınında bulunmasını yasakladı.

Üretilen silahların plastikten yapılmış olmaları nedeniyle uzun vadede işlevsel olmadığı yönündeki eleştirilere rağmen polis, 3D baskılı ateşli silahların "toplum için benzersiz bir tehlike" oluşturduğunu düşünüyor.

Polisin başka bir konuyla ilgili 1 Temmuz'da evinde yaptığı aramada McLaren'ın 3D yazıcıyla silah ürettiği ortaya çıkmıştı. Evde çok sayıda silahlar ve mühimmat bulunması ardından şahıs gözaltına alınmıştı.

Yeni Zelanda'da 2020 yılında silah üretim suçu için 10 yıla kadar hapis öngören yeni yasa çıkarılmıştı.