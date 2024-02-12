Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, İsrail'in, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılar nedeniyle kentteki siviller için "son derece endişeli" olduklarını belirtti.

Nzherald'ın haberine göre, Luxon, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Refah kentindeki sivillerin durumuyla ilgili endişelerini İsrail'e ilettiklerini aktardı.

Luxon, İsrail'in "hukuki olduğu kadar ahlaki sorumluluğunun da bulunduğunu" vurgulayarak, "Filistinli siviller, İsrail'in Hamas'ı yenmeye çalışmasının bedelini ödeyemez." dedi.

Dışişleri Bakanı Winston Peters'in, İsraillilere Yeni Zelanda'nın "Refah saldırılarını sürdürmemeleri" konusundaki mesajını ilettiğini aktaran Luxon, "Şu anda Refah'ta barınan 1,5 milyon Filistinli var. Bu konuda son derece endişeliyiz." ifadesini kullandı.

- İsrail'in Refah'a saldırıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının, Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a, yaralı sayısı da 67 bin 984'e yükseldi.