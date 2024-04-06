Yeni Kıbrıs Derneği’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 1 Nisan 2024 EOKA kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşmayı eleştiren açıklaması “Politis” gazetesinde yer aldı.

Derneğin açıklamasında özetle; Hristodulidis’in EOKA lideri Yorgos Grivas’ın ve EOKA’nın anıldığı etkinlikte yer almasının “endişe ve hayal kırıklığıyla karşılandığı” ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu etkinliğin “barış sürecine zarar veren çok sayıda slogan içerdiği” belirtilerek, Hristodulidis’in etkinliğe katılmasının; “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin seçilmiş başkanı ve Kıbrıs halkının niyetinin temsilcisi olarak savunması gereken demokratik değerlere zarar veren siyasi bir eylem olduğu” savunuldu.