Arıklı: “Tam bir seferberlik halindeyiz. 20 Temmuz’da açılışa hazır hale getireceğiz”

Yeni Ercan Havalimanı’nda bu sabah ilk test uçuşu yapıldı. Bugün saat 16.00’ya kadar devam edecek olan test uçuşları, 4 gün boyunca sürecek.

İlk test uçuşunu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da izledi. Tam bir seferberlik halinde olduklarını belirten Arıklı, yeni havalimanını 20 Temmuz’da açılışa hazır hale getireceklerini kaydetti.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yaptığı konuşmada, uzun zamandır bekledikleri sürecin artık sonuna geldiklerini belirterek, havalimanının açılışının, şu veya bu sebeple oldukça geciktiğini belirtti. Arıklı, gecikmenin çok çeşitli sebepleri olduğunu ifade etti.

20 Temmuz’da açılışı yapmak için her türlü hazırlığın yapıldığını dile getiren Arıklı, bugün de test uçuşlarına başlayacaklarını kaydetti. Bakan Arıklı, “20 Temmuz’da Allah nasip ederse bu muhteşem yatırımı Kıbrıs Türk halkına ve KKTC’ye kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.

-10 Milyon yolcu kapasitesi…

Ercan Havalimanı’nın Türkiye’nin 4’üncü büyük havalimanı olan Dalaman’dan daha büyük bir havalimanı olduğunu ifade eden Arıklı, “10 milyon yolcu kapasiteli, şu ana kadar takriben 400 Milyon Avro civarında bir yatırım yapıldı” dedi.

Devlet Hava Meydanları yetkililerinin kendisine verdiği bilgiye göre, bugünkü rakamlarla bu havalimanı yapılmaya kalkışılsa 1 Milyar Doların üzerinde bir meblağ gerektiğini kaydeden Arıklı, “Günün sonunda Güney Kıbrıs’ta ve dünyanın birçok ülkesinde olmayan bir havaalanına nasipse 20 Temmuz’da kavuşmuş olacağız. Ve bunun zevkini hep birlikte yaşayalım istiyorum” diye konuştu.

Yeni Ercan Havalimanı’nı açtıktan sonra ufak tefek eksikliklerin elbette olacağını ifade eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, dünyanın her yerinde açılan yeni havalimanlarında eksikliklerin zaman içerisinde giderildiğini belirterek, “Önemli olan uçuş kalitesi, yolcu güvenliği ve teknik şartların yerine gelmesi” dedi. Bunların hepsini Devlet Hava Meydanlarının teknik ekiplerinin gayretleriyle çözdüklerini dile getiren Arıklı, şu anda Türkiye’nin Ulaştırma Bakanlığı’na ait bütün birimlerin kendilerine yardımcı olmak için olağanüstü gayret gösterdiğini vurguladı.

“Tam bir seferberlik halindeyiz” diyen Arıklı, yeni havalimanını 20 Temmuz’da, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmasına hazır hale getireceklerini söyledi.

Yeni havalimanının orijinal projesindeki gümrük binası ve polis binasıyla ilgili polemik yaşandığına da değinen Arıklı, bir formül bulduklarını ve bir binayı gümrük binası olarak organize ettiklerini söyledi. Gümrük binası olarak kullanılacak binanın yanında da itfaiye binası olduğunu ifade eden Arıklı, polis binası olarak da eski binanın kullanılacağını belirtti.

Bu şekilde sıkıntının ortadan kalktığını dile getiren Bakan Arıklı, “Maalesef toplumumuzda sürekli her iyi şeyin altında, kötü şey aramaya çalışan kişiler var ve polemik yaratmaya da bayılıyorlar. Bu konu da onlardan bir tanesiydi” diye konuştu.

“Orijinal projede gümrük binası ve polis binası unutuldu ya da yapılmadı dedim. Bu günlerce konuşuldu, karşı açıklamalar yapıldı” diyen Arıklı, neticede her sorunun bir çözümü olduğunu belirterek, “Biz o sorunu çözmekle mükellefiz, bu sorunu da bu şekilde çözmüş olduk. O sorun da ortadan kalktı ve o arkadaşlara da buradan selam gönderiyorum. Her konuda bit yeniği arayan arkadaşlara buradan selam gönderiyorum” şeklinde konuştu.

-Sorular

Bakan Arıklı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Yeni havalimanı açılışı için tam tarih sorulması üzerine Arıklı, “20 Temmuz’da açıyoruz” dedi. “Tam zamanlı açılacak mı?” sorusuna ise Bakan Arıklı, “Elbette” yanıtını verdi. Erhan Arıklı, yeni Ercan Havalimanı açıldıktan sonra uçuşların buradan yapılacağını, karşı tarafın ise başka amaçlar için kullanılacağını söyledi.

Başka bir soru üzerine İstanbul Handling’in verdiği hizmetlerden memnun olduklarını belirten Arıklı, buna karşın Anayasa’nın rekabeti emrettiğini, stratejik yerde tek bir kuruluşun olmasının çok doğru olmadığını kaydetti. “Bir müracaat olursa onu değerlendiririz” diyen Arıklı, “İkinci bir handling firmasının olması rekabet koşullarının oluşması açısından da zaruri” şeklinde konuştu.

Yeni Ercan Havalimanı’nın ismi ile ilgili soru üzerine ise Arıklı, “Fehmi Ercan bir şehidimizin ismidir” diyerek, havalimanının şehidin ismiyle anıldığına ve tanındığına işaret etti. Dr. Fazıl Küçük’ün toplum lideri olduğunu vurgulayan Erhan Arıklı, şöyle devam etti:

“Fazıl Küçük, KKTC veya Kıbrıs Türk halkının Atatürk’ü mesabesinde bir isimdir. Fehmi Ercan ismi verilmemiş olsaydı zevkle ve onurla bu havaalanına Fazıl Küçük ismini verirdik. Ama şimdi bir şehidin ismini kaldırıp da toplum liderimizin ismini buraya vermek ve toplum liderimizi de rahmetli Fazıl Küçük’ü de bu polemiğin içine çekmek bana göre şahsi düşüncem son derece yanlış olur.”

Fazıl Küçük’ün isminin, Geçitkale Havaalanı’na, Mağusa Limanı’na ya da yeni yapılacak olan ismine yakışır, anlamlı bir şekilde hastaneye verilebileceğini ifade eden Arıklı, şahsi fikrinin yeni havalimanının isminin değişmemesi yönünde olduğunu ancak hükümet karar verirse saygı duyacağını söyledi.

-Işık: “Ercan Havalimanı için dünyada kullanılan en önemli sistemleri ve markaları seçtik”

Ercan Havalimanı için dünyada kullanılan en önemli sistemleri ve markaları seçtiklerini vurgulayan Naci Işık, personellerinin de deneyimli olduğunu kaydederek, “2013’ten beri bütün bilgilerimi Ercan için harcadım” diye konuştu.

“Teknik cihazlar olarak hiçbir eksiğimiz yok” diyen Naci Işık, hiçbir yatırımdan ve maliyetten kaçınmadıklarını söyledi. Pist ışıkları hakkında da bilgi veren Işık, Türkiye’de büyük havalimanlarının yüzde 90’ında ve Avrupa’nın birçok ülkesinde bu sistemin kullanıldığını belirtti. Pist ışıkları için bütün kuralların uygulandığını dile getiren Işık, kötü hava şartlarında yardımcı olması için çakarlı ışıkların da seçildiğini söyledi.

Bir soru üzerine, son bir aydır personelin eğitim aldığını ifade eden Işık, “Arkadaşlar kısa sürede burada adapte olur, çok kuvvetli teknik elemanlarımız var” dedi.

Yeni pistin 3 bin metre, mevcut pistin ise 2 bin 755 metre olduğunu kaydeden Işık, yeni havalimanı trafiğe açıldıktan sonra mevcut pistin de yeniden yapılacağını söyledi. Mevcut pist ve yeni pistin paralel olarak konumlandırıldığını belirten Naci Işık, yeni terminalde apronda 8 tane köprü park pozisyonu değişik gövdelere göre ve 10 tane açıkta park pozisyonu olduğunu söyledi. 18 gibi görünmesine rağmen gelen uçak gövde tiplerine göre sayının artabildiğini de ifade eden Işık, “Konforlu bir aprona sahibiz” dedi.

Naci Işık, test uçuşlarının 4 gün, gerek görülürse 5 gün boyunca devam edeceği bilgisini de verdi.