Saat 22.50 itibarıyla oy sayma işlemi devam ediyor.

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklamada bulundu.

Verilere ilişkin açıklamada bulunana Yener, “Şu an itibarıyla yurt içerisinde yüzde 47,08, yurt dışında ise yüzde 12,60 oy girişi gerçeklemiştir” dedi.

YSK’nın veri girişinde aksama ya da gecikme söz konusu olmadığını söyleyen Yener, “Veriler anlık olarak siyasi partilerle paylaşılıyor. Sandık alanlarından gelen sonuçların ilçe seçim kurullarına, oradan da il seçim kurullarına intikali ve bu şekilde sisteme veri girişi söz konusu olmamaktadır. Yurt içinde yüzde 47,8; yurt dışında yüzde 12,60 oy girişi gerçekleşmiştir. Gecikme durumunda nasıl bir yöntem izleneceği kanunda ve seçim takviminde işlenmiştir” diye konuştu.