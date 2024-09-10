Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, Saada kenti semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti.

Seri, ABD'ye ait SİHA'nın Saada kenti semalarında saldırı görevi sırasında Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğü vurguladı.

Sözcü Seri, kendilerini, ABD ve İsrail’e karşı Gazze Şeridi’ne destek cephesi olarak niteleyerek, “Böylece, Aksa Tufanı’na destek amacıyla başlattığımız Vaat Edilen Fetih ve Kutsal Cihat Savaşı boyunca düşürdüğümüz MQ-9 tipi SİHA sayısı 9'a yükseldi.” ifadelerini kullandı.

Husiler, 7 Eylül’de, ABD’ye ait bir SİHA daha düşürdüğünü duyurmuştu.

- Ürdünlü şoförün Kral Hüseyin Sınır Kapısı’ndaki eylemine takdir

Seri, Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nda 3 İsrailliyi öldüren Ürdünlü şoför Mahir Ziyab el-Cazi’nin eylemini takdir ettiğini ifade etti.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının yaklaşık bir yıldır İsrail’in ABD ve İngiltere destekli soykırımına maruz kaldığına dikkati çekerek, Arap ve İslam dünyasına Filistin halkına karşı ahlaki, insani ve İslami sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

Seri, Yemen’in Filistin halkına destek cephesi olarak İsrail, ABD ve İngiltere ile savaşmaya devam edeceğini vurguladı.

- Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.