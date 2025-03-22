Yedidalga ve Güvercinlik kavşağıda meydana gelen yangınlarda 2 araç zarar gördü.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Yedidalga’da Ecevit Caddesi’ndeki bir ikametgahın garajında park halinde bulunan traktörde, muhtemelen akü kablolarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, traktörün aküsü, 2 adet motor filtresi ve tüm elektrik aksamları yandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa - Lefkoşa anayolunun Güvercinlik kavşağı mevkiinde de, Lefkoşa istikametine doğru seyir halinde bulunan salon araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın bölgede bulunan şahıslar tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, aracın ön göğüs kısmı yandı. Soruşturma devam ediyor.