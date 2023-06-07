GKK duyurusunda, son yoklamaların 08.30-16.00 saatleri arasında GKK Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacağı bildirildi.

Yoklama günü adayların beraberlerinde bulundurulması istenen belgeler şunlar:

“Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adayları yoklama tarihinde aşağıda belirtilen müracaat belgelerinin asıllarını beraberinde bulunduracaktır;

KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğü’nden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti, varsa sürüş ehliyeti, ikametgah belgesi, kan grubunu gösteren belge, sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporu aslı ve sağlık raporu fotokopisi, varsa epikriz raporu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.”

Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan duyurular, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanlar, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden haklarında yasal işlem yapılacak.

Yükümlüler duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecekler.

Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri şöyle:

Telefon numaraları: 2271275, 2272007 ve 2271947

Belgegeçer numarası: 2286663

E-Mail: [email protected]