YDP GAZİMAĞUSA İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Ergün Yahat
Gazimağusa ilçe başkanı Orhan Özer disiplin suçu işlediği dolayısı ile dün akşam toplanan YDP MYK'sı tarafından görevden alınarak disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi...
YDP GAZİMAĞUSA İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Ergün Yahat
Gazimağusa ilçe başkanı Orhan Özer disiplin suçu işlediği dolayısı ile dün akşam toplanan YDP MYK'sı tarafından görevden alınarak disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi...
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