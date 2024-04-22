YBB BELEDİYESİN'DE BASKANLIK KOLTUĞU BUGÜN ÇOCUKLARIN OLDU

Ergün Yahat

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Yeniboğaziçi Belediyesi'nde anlamlı program gerçekleşti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için düzenledikleri programda, bölgedeki Yeniboğaziçi İlkokulu, Mormenekşe İlkokulu, Alaniçi İlkokulu, Mustafa Kemal İlkokulu, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu , öğrencilerini belediye binasında ağırladı. Öğrenciler, bir günlüğüne belediye başkanlığı koltuğuna oturdular ve belediye çalışmalarını gözlemlerken,başkan Katip Öğrenciler ile sohbet edip onlara hediyeler taktim etti .Daha sonra belde okul müdürleri ve öğrenciler ile Atatürk büstüne gidip saygı duruşunda bulundular..