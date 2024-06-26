Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üçüncü ülke yurttaşları ile ilgili hazırladığı yasa tasarısına "rkçı"diyerek tepki gösterdi.

Yaylalı, TDP’nin yönetimde olacağı dönemde “işsizlik” ve “gençlerin göçü” ile nasıl başa çıkacaklarını anlattı

Yazılı açıklama yapan Yaylalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üçüncü ülke yurttaşları ile ilgili yeni yasa yapılması yönündeki basına açıklanan çalışmalarını hayret ve üzüntü ile takip ettiklerini söyleyerek, üçüncü ülke yurttaşlarına belirli şartlar altında barınma ve beslenme sağlanması koşuluyla asgari ücretin yüzde 30’u altında ücret verilmesi ana fikriyle hazırlanmaya çalışılan yasanın "ırkçı" bir yaklaşım olduğunu savundu.

-“Üçüncü ülke yurttaşlarının istihdamı cazip hale getirilemez”

Belirli kişi ve çevrelerce yıllardır dile getirilen bu ve benzeri görüşlerin; geçmiş hükümetler ve toplum nezdinde de hiçbir zaman değer bulmadığını ve itibar görmediğini ileri süren Yaylalı, ülkenin en önemli sorunlarının başında işsizliğin olduğunu hatırlattı.

Yaylalı, “Gençlerimizin sürekli olarak yurt dışına göç ettiği, 'Kıbrıs’ın güneyinde' iş bulabilmek için sıra beklediği bir dönemde üçüncü ülke yurttaşlarının 'Kıbrıs’ın kuzeyinde' istihdam edilmesinin yasalar eliyle cazip hale getirilip teşvik edilmesi, TDP olarak bizim asla kabul edebileceğimiz bir anlayış olamaz” dedi.

-“İşsizlikle mücadele TDP’nin en önde gelen hedefleri arasında olacaktır”

Ülke yönetimine talip olanların esas amaçlarının; yurttaşların iş gücü piyasasına girişlerinin sağlanabilmesi ve bu sayede ülkedeki işsizliğin azaltılması olması gerektiğini kaydeden Yaylalı, TDP’nin yönetimde söz sahibi olacağı dönemde; şimdiki yönetimin yapmaya çalıştığı politikanın tam aksine yurttaşların istihdamını teşvik ederek, binlerce gencin göç etmesini önleyerek, hayatlarını kendi ülkelerinde kurmalarını sağlayacaklarını söyledi.

Yaylalı, “Özellikle yurttaşların çalışmayı tercih ettiği sektörlerde yabancı iş gücüne belirli şartlar altında kota uygulaması getirilecektir. Bu amaçla uygulamaya koyacağımız teşvik ve destek uygulamalarını içeren yasal çalışmalarımız hazırdır. Yönetimde olacağımız ilk günden itibaren bu yöndeki çalışmalarımız başlayacak ve uygulamaya konulacaktır. İşsizlikle mücadele TDP’nin en önde gelen hedefleri arasında olacaktır” dedi.