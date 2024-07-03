Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Adada iki devletli çözüme yönelik duruşumuz ve soydaşlarımıza verdiğimiz destek sürecektir.” dedi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından (MSB) dün yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Bakan Yardımcılarının ve birlik komutanlarının katıldığı videokonferans toplantısı yapıldı.

Bakan Güler, toplantıdaki konuşmasında, Kıbrıs Türk'üne uzanan eli durdurdukları Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünü 20 Temmuz'da kutlayacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde icra ettiğimiz bu harekatın ne kadar haklı ve gerekli olduğu, oluşan ve günümüze değin süren güvenlik ortamından anlaşılmaktadır. Adada iki devletli çözüme yönelik duruşumuz ve soydaşlarımıza verdiğimiz destek sürecektir. Tüm bu yoğun faaliyet akışı içerisinde kahraman Mehmetçik, ülkemizin hak ve menfaatleri ile asil milletimizin huzur ve güvenliği için kendisine verilen her türlü görevi yerine getirmeye azim ve kararlılığı içerisindedir. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, her birinizi gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun."