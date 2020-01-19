Önemli 'salgın' uyarısı: Ölü kuş görürseniz sakın dokunmayın!

'Hastalık açısından araştırılsın'

Kuşların kasıtlı öldürülmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan, “Ancak toplum sağlığı açısından bütün seçenekler düşünülmeli, ölümlerin nedeninin Batı Nil Virüsü veya başka bir hastalık olup olmadığı araştırılmalı. Diğer taraftan ilgili kurumlar tespitlerini yapıp açıklama yapıncaya kadar önlemler alınması önemli" dedi.

Hangi önlemler alınmalı?

İlgili kurumların ölü kuşları usulüne uygun olarak derhal toplaması gerektiğini ifade eden Arslan, “Sokak hayvanlarının bu kuşları yiyerek bulaşmayı artırmasının önüne geçilmeli” dedi. Prof.Dr. Murat Arslan, vatandaşlarca alınabilecek önlemleri ise şöyle sıraladı:



- Çok sayıda ölü kuş görüldüğünde zaman kaybetmeden Tarım ve Orman il veya ilçe müdürlüklerine haber verilmeli veya Alo 174 aranmalı.



-Hiçbir şekilde kuşlara dokunulmamalı.-Evcil hayvanlarını gezdirenler bir süre bu alanlardan uzak durmalı.