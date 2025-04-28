Yarından itibaren cumartesi gününe kadar yağmur, yarın sabah ise yer yer sis bekleniyor. Sıcaklık, 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 29 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli, çarşamba ve perşembe parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, cuma ve cumartesi parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 25-28 derece, sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı, çarsamba günü ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.