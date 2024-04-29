Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde iki saatlik elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’nun duyurusuna göre, 09.30 ile yaklaşık 11.30 saatleri arasındaki kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

“Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı.”

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması ve mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması isteyen Elektrik Kurumu verilecek rahatsızlık için özür de diledi.