Güzelyurt'ta orta ve yüksek gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK'ten yapılan yazılı açıklamada, kesintiden, Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler, Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyinin etkileneceği belirtildi.