Telekomünikasyon Dairesi, yarın Yeni İskele ile Gazimağusa bölgelerinde ses, veri iletim sistemlerinde yazılım güncellemesi ve kapasite artırımı çalışması yapılacağını, internet, kiralık devre ve ses hizmetlerinde kısa süreli kesintiler olabileceğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların 00.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilerek, abonelerden gerekli tedbirleri alması istendi.