1- Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği'nden yapılan açıklamaya göre yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında adı geçen bölgelerde elektrik kesilecek.

2- Gemikonağı Sanayi bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak.

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Kıb-Tek Lefke Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmasından kaynaklanacak kesinti  09:00-12:00  saatleri arasında olacak.

3- Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi,  Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi, Köroğlu Taşocağı ve Dikmen Kırıkkale Asker bölgelerinde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.00-14.00 saatleri arasında olacak.