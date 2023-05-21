KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden, Ortaköy Hasan Tahsin Caddesi Sülkem Simit Evi karşısı, Kamkam Kasap bölgesi ve civarının etkileneceği belirtildi.
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Lefkoşa'da Ortaköy'ün bir bölümünde yarın, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00’la yaklaşık 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden, Ortaköy Hasan Tahsin Caddesi Sülkem Simit Evi karşısı, Kamkam Kasap bölgesi ve civarının etkileneceği belirtildi.
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