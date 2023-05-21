 KIB-TEK’ten yapılan açıklamada kesintiden, Ortaköy Hasan Tahsin Caddesi Sülkem Simit Evi karşısı, Kamkam Kasap bölgesi ve civarının etkileneceği belirtildi.

Ercan’da sahte pasaport: 2 kişi tutuklandı Ercan’da sahte pasaport: 2 kişi tutuklandı