Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) yabancıların Kıbrıs'taki mali işlemlerine ilişkin “Cyprus Confidential” isimli araştırmasının sonuçlarıyla ilgili haberler, Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “Yaptırımların İhlal Edilmesiyle İlgili 28 Suçlama” başlıklı haberinde, Rum kesiminde Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Rusya veya Rus oligarklara uyguladığı yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili 28 suçlama bulunduğunu yazdı.

Yerli kurumlar ya da yabancı birimlerden kaynaklanan ve 24 Mayıs 2022 -15 Kasım 2023 tarihleri arasındaki dönemle ilgili 28 suçlama bulunduğunu yazan gazete, 28 şikâyetten birçoğunun ileri soruşturma aşamasında olduğunu, bazıları için araştırmanın tamamlandığını ve suç işlenmediği tespit edildiğinden Hukuk Dairesi'nin direktifleriyle arşivlendiğini, incelenen iki davayla ilgili dosyaların ise Hukuk Dairesi'nin önünde bulunduğunu belirtti.

Suçlamaların kişiler veya hukuki varlıklarla (özellikle muhasebeciler, denetçiler ve avukatlar) ilgili olduğunu yazan gazete, öte yandan yaptırımların uygulanmamasına karışan kişilerin gerek Güney Kıbrıs, gerek de yurt dışındaki mal varlıklarını dondurduklarını kaydetti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Polisinin AB ve BM tarafından uygulanan yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili meselelerde önemli rol oynadığını ve cezai suçlamalar getirilebileceğini yazan gazete, bu davaların incelenmesiyle ilgili olarak özel bir araştırma grubu kurulduğunu ve bunun Rum polisinin Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Kovuşturma Alt Müdürlüğü bünyesinde olduğunu kaydetti.

Gazete buna paralel olarak, Polis bünyesindeki Avrupa Arama Emirlerinin ve Adli Yardım Taleplerinin Yerine Getirilmesi Ofisi'nin 2023 yılında 8 adli yardım talebi aldığını ve bunların ABD ve İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlarla ilgili ihlallerle alakalı olduğunu ekledi.

-Güney Kıbrıs’ta kurumlar arasında anlaşmazlık

Haravgi gazetesi ise “Kara Para Aklanmasıyla İlgili Yeni İfşaatların Sonrasında Kurumsal Anlaşmazlık Patlak Verdi” başlıklı haberinde, Cyprus Confidential skandalıyla ilgili ifşaatların yurt dışında çığ gibi büyüdüğü bir zamanda, Güney Kıbrıs’ta ise var olan sorumluluklar aynı zamanda her kurumun sahip olduğu yetkiler ve otoritelerle ilgili olarak bazı kurumlar arasında şiddetli bir kavga patlak verdiğini yazdı.

Gazete Cyprus Confidential araştırmasında, Güney Kıbrıs’ın doğrudan kara para aklanması, aynı zamanda yaptırım statüsü altında bulunan Rus oligarkların paralarının kaçırılmasıyla suçlandığını anımsattı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, tek bir denetim mekanizması kurulmasıyla ilgili bir yasa tasarısının ileriye götürüldüğünü söylediğini aktaran gazete, Hristodulidis’in, yasa tasarısının hazırlanması için avukatlar ve muhasebecilerin dernekleriyle belirli konuların görüşüleceğini söylediğini bildirdi.

Buna rağmen, bu açıklamanın iki önemli kurum olarak addettiği Barolar Birliği ve Merkez Bankası tarafından çekinceler ve itirazlarla karşılandığını yazan gazete, bu kurumların kara para aklanması ve yaptırım altındaki sermayenin ülkeden olası kaçışı konusunda role ve yetkiye sahip olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre Barolar Birliği Başkanı Mihalis Vorkas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, avukatların denetlenmesinin “Tüm Kıbrıs Barolar Birliği” tarafından yapılması gerektiğini söylerken, bunun avukatların bu durumun iyileştirilmesi için herhangi bir istişare ve görüşmeye açık olmadıkları anlamına gelmediğini vurguladı.

Vorkas, tek bir denetim mekanizmasının faaliyete geçmesine karşı olmadığını da söyledi.

Rum Merkez Bankası ise yaptığı açıklamada, denetlenen kurumların AB ve BM Güvenlik Konseyi tarafından kararlaştırılan ve uygulanan ekonomik yaptırımlarla uyumundan sorumlu olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası, Moneyval’ın son raporunda “değerlendiricilerin gerek yazılı gerek de sözlü olarak Merkez Bankası tarafından yapılan işin önemini belirttiklerini” de iletti.

Merkez Bankası, Cyprus Confidental’ın ifşaatlarıyla ilgili olarak, kredi kuruluşlarını ilgilendirdiği ölçüde olası ihlaller konusunda araştırma başlatıldığını ifade ederken, kredi kuruluşlarının 2018 yılının sonundan bugüne kadar 42 bin 728 şirketle iş ilişkilerine son verdiğini ve 125 bin 782 banka hesabını da kapattığını belirtti.

Merkez Bankası'nın 13 durumda para cezası uyguladığını da kaydeden gazete, denetlenen kurumların yaptırım denetleme sisteminin değerlendirilmesiyle ilgili sürecin gelişme aşamasında olduğunu da ekledi.

-Cyprus Confidential skandalı Avrupa Parlamentosunda ele alınacak

Gazete başka bir haberinde ise, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) yabancıların Kıbrıs'taki mali işlemlerine ilişkin “Cyprus Confidential” isimli araştırmasının bulgularının önümüzdeki hafta Strazburg’da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda ele alınacağını ekledi.