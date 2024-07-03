Arıklı, “Kuzey Çevre Yolu'nun aydınlatılması bizim boynumuzun borcu…Kaynak bulmaya çalışıyoruz”

Cumhuriyet Meclisi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı görüşülerek oy çokluğuyla onaylandı.

Açık oylamada, 26 kabul 6 ret oyu kullanıldı. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, söz konusu yasa tasarısıyla ilgili raporu sundu.

-Solyalı

Tasarı üzerine söz alan CTP milletvekili Ürün Solyalı, yapı işleri alanındaki protokolün 2020’de, UBP-HP döneminde imzalandığını söyleyerek, onay yasa tasarısının 4 yıl sonra Meclis’e getirilmesini eleştirdi.

Solyalı, onay yasanın imzalandığı dönemle uyumlaştırılmasının mümkün olmadığını kaydederek, CTP’nin ret oyu kullanacağını ifade etti.

Onay yasa tasarısının görüşüldüğü komitede bu konuda yapılan uzman değerlendirme ve tespitlerine işaret eden Solyalı, “Mühendisler geldi, ‘imzalanan protokol o dönemde Meclis'ten geçseydi belki bize ışık tutardı ama 6 Şubat depremi yaşandı, biz tedbirlerimizi almaya başladık, kurgumuzu yaptık, denetimleri yapıyoruz, mevzuatımıza katkı koyun’ dedi… Hepsi tutanaklarda var…” diye konuştu.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, onay protokolünün kendi döneminde hazırlanmadığını, alt yapısının dörtlü hükümet zamanında oluşturulduğunu, UBP-HP dönemde de imzalandığını söyledi.

Onay yasa tasarısıyla ilgili bilgi notunu kürsüden okuyan Arıklı, beton santrallerinden alınan betonların kalitesinden emin olunamadığını, bu yasayla beton üretimi yapan beton santrallerinin yanı sıra beton taşıyan mikserlerin kontrolü ve denetiminin de öngörüldüğünü aktardı.

6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen deprem sonrasında binaların güvenliği konusunda tartışmalar yaşandığını anımsatan Erhan Arıklı, “Onay yasa tasarısı hayati öneme haiz. Gerekli çalışmalar da mutlaka yapılacaktır” dedi.

Erhan Arıklı, CTP milletvekilleri Filiz Besim ve Devrim Barçın’ın yerinden yönelttiği soruları da yanıtladı.

Arıklı, Kuzey Çevre Yolu'yla ilgili 17 ara emri olduğunu, uzun süre bunları çözmeye çalıştıklarını, 15’inin istimlak parasının ödendiğini, kalan 2’siyle ilgili mahkemede uzlaşıldığını söyledi.

-"Katlı kavşak yapılacak"

Erhan Arıklı, bu yola katlı kavşak yapılacağını, Gönyeli çemberinin rahatlayacağını, iki kavşak daha yapılmasıyla Lefkoşa trafiğinin rahatlayacağını belirtti.

Arıklı, “Kuzey Çevre Yolu'nun aydınlatılması bizim boynumuzun borcu. Kaynak bulmaya çalışıyoruz” dedi.

Arıklı’nın konuşmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla onaylandı.