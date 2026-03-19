Yeni bir araştırma, ergenlerin yarısından fazlasının yapay zekayla insanlara ait cinsel içerikli görüntüler oluşturduğunu öne sürüyor.

Üretken yapay zeka geliştikçe, kullanıcıların yapay zeka araçlarından gerçek kişilerin kıyafetsiz halde nasıl görünebileceğine dair görüntüler üretmesini istediği "çıplaklaştırma" uygulaması da yaygınlaştı. Ancak gerçek bir kişiyi tasvir etsin ya da etmesin, dünyanın birçok yerinde yasadışı sayılan bu tür görüntülerin gerçekte ne kadar yaygın olduğu büyük ölçüde belirsizliğini koruyor.

Yeni bir araştırma, gençlerin çoğunluğunun bu tür görselleri hem ürettiğini hem de aldığını öne sürüyor.

Araştırmaya katılanların üçte birinden fazlası da rızaları dışında çıplak görüntülerinin oluşturulduğunu bildirdi.

George Mason Üniversitesi'nden, yeni araştırmayı yürüten Chad Steel "Ergenler artık sadece dijital yerliler değil, aynı zamanda yapay zeka yerlileri. 'Çıplaklaştırma' ve üretken yapay zeka uygulamaları, onlar için yeni bir 'cinsel içerikli mesajlaşma' biçimi haline geldi ancak burada rızayla ilgili daha zorlu sorunlar sözkonusu" diyor.

Araştırmacılar çalışmada ABD'de yaşayan ve İngilizce konuşan 13 ila 17 yaşındaki 557 kişiyle görüşme yaptı. Katılımcılar, yapay zekayı cinsel istismar amacıyla nasıl kullandıklarına dair soruların yer aldığı anonim bir ankete katıldı.

Ankete katılanların yüzde 55,3'ü bu araçları kullanarak kendileri veya başkalarının bu tür bir görüntüsünü ürettiğini, yüzde 54,4'ü ise böyle bir görüntünün kendilerine gönderildiğini söyledi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 36,3'ü ise birinin, kendilerinin cinsel içerikli bir görüntüsünü rızaları dışında oluşturduğunu, yüzde 33,2'si de bu türden en az bir görüntünün rızaları dışında yayıldığını belirtti.

Sonuçlar, çalışmaya katılan farklı demografik gruplar arasında büyük ölçüde benzerdi. Ancak erkek katılımcıların rıza dahilinde veya dışında, kendilerinin veya başkalarının cinsel içerikli görüntülerini üretme olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Yapay zeka destekli cinsel istismara maruz kalanlar, diğer çocuk cinsel istismarı türlerinde görülenlere benzer sorunlar bildirdi. Bunlar arasında bu tür görüntüleri kimlerin görmüş olabileceğiyle ilgili korkma ve aşırı tetikte olma, sosyal medyadan uzak durma, istismarı durdurmaya dair güçsüzlük hissi ve genel bir insanlıktan uzaklaşma hissi yer alıyordu; bunların hepsi bir araya gelerek hayatlarını kalıcı olarak altüst etmişti.

Çalışma, hakemli dergi PLOS One'da yayımlanan "Prevalence of generative artificial intelligence sexualized image usage by adolescents in the United States" (Birleşik Devletler'deki ergenler arasında üretken yapay zekayla cinsel içerikli görüntü üretme yaygınlığı) başlıklı yeni makalede anlatılıyor.