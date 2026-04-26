CIA Başkan Yardımcısı Michael Ellis, geçen hafta Washington’da düzenlenen bir etkinlikte kurumun ilk ‘otonom istihbarat raporunu’ üretmek için yapay zekâ kullandığını söyledi.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre CIA, gelecek birkaç yılda yapay zekayı analiz süreçlerinin merkezine yerleştirmeyi planlıyor.. Ellis, bunun gizli sistemler için geliştirilmiş bir tür üretken yapay zeka kullanacaklarını belirtti.

Yapay zeka bu süreçte kritik değerlendirmelerin taslağını hazırlamak, sonuçları test etmek ve büyük veri akışları içinde eğilimleri tespit etmeyi sağlayacak.

CIA yönetimi, yapay zekanın rolünün artacağını ancak nihai kararların insanlar tarafından verilmeye devam edeceğini vurguluyor. CIA, geçen yıl yaklaşık 300 farklı yapay zekâ projesi denendi. Bu projeler arasında büyük veri setlerinin işlenmesi, dil çevirisi ve sahadaki ajanlara destek sağlanması gibi uygulamalar vardı.

Kurum, gizli operasyonlarda görev yapan saha ajanlarının da bu teknolojilere erişimini artırmayı hedefliyor.

Ellis, ayrıca “Özel şirketlerin CIA’ın bu teknolojileri nasıl ve ne zaman kullanacağına karar vermesine izin vermeyeceğiz” dedi.