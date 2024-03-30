Güney Kıbrıs’ta Arkapa bölgesinde çıkan büyük yangından sonra kurulan çalışma grubu tarafından hazırlanan ve “Orman (Değişiklik) Yasası 2024" adı altında incelenmek üzere Rum Hukuk Dairesi’ne iletilen öneride fahiş ve keskin cezalar dikkat çekiyor.

Fileleftheros “Yangına Sebep Olmaya Balta-Ceza” başlığıyla aktardığı habere göre yasa değişikliği önerisinde yangın ile ilgili suçların yangın riski yaratmak ve yangına sebep olmak şeklinde ikiye ayrıldığına dikkat çekildi.

Habere göre, yangın riski yaratma suçu işleyenlere 25 bin euro para cezası veya 5 yıl hapis veya her iki ceza birden; yangına sebep olma suçunu işleyenlere de 50 bin euro para cezası veya 10 yıl hapis veya her iki cezanın birden verilmesi öngörülüyor.