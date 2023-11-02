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Ergün Yahat

Derya Karslı Kılıçoğlu Güzelyurt Kurtuluş lisesinde öğretmen bugün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu .