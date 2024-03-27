Yakınları Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsrailliler, Tel Aviv'de düzenledikleri gösteride bir otoyolu trafiğe kapatırken, polis müdahalesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Haaretz gazetesinin haberinde, başkent Tel Aviv'de, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin kurtarılması talebiyle gösteri düzenlendiği belirtildi.

Haberde, "Onlarca gösterici ve esir tutulanların yakınları, Hashalom Kavşağı yakınındaki Ayalon otoyolunu güney yönünde giden kısmını trafiğe kapattı." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması için sloganlar atan göstericilerin, üzerinde esir takası anlaşması yapılmasını talep eden yazıların bulunduğu dövizler taşıdığı aktarıldı.

İsrail polisinin güç kullanarak göstericileri yoldan uzaklaştırdığı bilgisine yer verilen haberde, biri yakını Gazze'de esir tutulan Abraham Monder'in akrabası olmak üzere 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasına ulaşmak için Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı müzakereler devam ediyor.

İsrail, dün, Hamas'ın Gazze'deki savaşa son verilmesi ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi gibi isteklerini "aşırı talepler" olarak nitelendirerek, Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdığını duyurmuştu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 414 Filistinli öldürüldü, 74 bin 787 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 252’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 595 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 450 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.