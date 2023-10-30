Meteoroloji, yarından itibaren yer yer sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının da düşeceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 31 Ekim – 6 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Yarın ve çarşamba günü yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, perşembe yer yer sağanak bekleniyor. Cumadan pazartesine kadarsa hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 - 31 santigrat derece dolaylarında olacak.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde yer yer kuvvetli esecek.