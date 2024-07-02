Güney Kıbrıs’ta Hermes Airports adına yapılan kış turizmi ve yolcuların seçeneklerine ilişkin araştırma, Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, ilgili araştırma sonuçlarının, Güney Kıbrıs havalimanlarından ülkeye giriş yapan yabancı yolcuların KKTC’ye gidiş oranının çift haneli rakamlara geldiği şeklindeki değerlendirmeleri çürüttüğünü savundu.

Habere göre Ekim 2023-Mart 2024 dönemini kapsayan araştırma sonuçlarına göre, kaldığı günlerin çoğunu KKTC’de konaklayarak geçirenlerin oranı yüzde 2 şeklinde kaydedildi. Bu oran aynı zamanda aynı dönemde gelen toplam 2.8 milyon yabancı yolcunun 56 binine denk geliyor.

Araştırmada, ülkeyi ziyaret edenlerin en popüler destinasyonu yüzde 35 ile Baf olurken bunu yüzde 22 ile Larnaka, yüzde 17 ile Limasol, yüzde 15 ile Lefkoşa, yüzde 9 ile Ay.Napa, Protaras, yüzde 2 ile KKTC takip etti.

Ülkeyi ziyaret eden yabancıların büyük çoğunluğu (yüzde 24’ü) arkadaşları veya akrabalarında, yüzde 23’ü dört yıldızlı otellerde, yüzde 17’si beş yıldızlı otellerde kalırken bir bölümünün de Airbnb ve Booking platformları aracılığıyla ev veya oda kiraladığı belirtildi.

Gazete, araştırma neticesinde kış ayındaki ziyaretçilerin-yolcuların aşamalı olarak arttığını, geçen yıl yüzde 20 olan bu rakamın bu yıl yüzde 24’e çıktığını yazdı.

Yolcuların yüzde 58’inin yurt dışından gelen yolcular olduğunu yazan gazete, yüzde 41’inin ise ülkeye ilk kez geldiğini, bu kişilerin ülkeyi ziyaret etme nedeninin yüzde 41 ile doğal güzellik; yüzde 31 ile destinasyon olarak beğenme; yüzde 21 ile kısa mesafe; yüzde 20 ile kültür; yüzde 16 ile direkt uçuş ve yüzde 13 ile düşük fiyatlar olarak gösterildiğini belirtti.

Habere göre yolcuların yüzde 77’si ayrıca ülkeye yeniden geleceğini de ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca Hermes Airports’un açıklamasına dayanarak, bu yılın ilk 6 ayında Larnaka ve Baf Havalimanlarına gelen ve gidenlerin toplam sayısının 5.1 milyon olduğunu yazdı.

Bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5.3’lük bir artış gösterdiğini yazan gazete bu yılın ilk altı ayında en fazla turistin yüzde 27 ile Birleşik Krallık; yüzde 18 ile Yunanistan ve İsrail; yüzde 7 ile Polonya; yüzde 5 ile Almanya pazarından olduğunu belirtti.

Habere göre Larnaka ve Baf Havalimanlarına ve bu havalimanlarından, toplam 156 güzergahla 55 havayolu, 33 ülkeye uçuş yapıyor.

Öte yandan Politis gazetesi, 2023 yılında Güney Kıbrıs havaalanları üzerinden seyahat eden yolcu sayısının 11.6 milyon olduğunu, beklenmedik bir durum olmaması halinde ise bunun bu yıl için 11.87 milyona çıkmasının beklendiğini de yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Ocak-Nisan 2024 döneminde elde edilen turizm gelirlerinin 440,7 milyon euro olduğunu belirtti.