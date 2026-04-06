ABD basını, 3 Nisan’da İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında mahsur kalan ve imha edilen iki MC-130J tipi uçağın her birinin değerinin 100 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi.

Asker sevkiyatı ile tahliyesi için tasarlanan MC-130J uçakları, havada yakıt ikmali yapabiliyor. Söz konusu uçaklar, ısı güdümlü füzeler de dahil olmak üzere hava savunma sistemlerini önleyecek donanımlarıyla biliniyor.

WSJ, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini bildirmişti.

Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığı" ve "yok edildiği" kaydedilmişti.

Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.