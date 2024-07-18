Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı için bir dönem daha aday olan Ursula von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde Avrupa Parlamentosuna (AP) hitap etti.

AB ülkelerinde 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Birliğe üye ülkelerin liderleri tarafından bir kez daha AB Komisyonu Başkanı adayı olarak önerilen von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde AP Genel Kuruluna hitap etti.

Von der Leyen için güvenoyu yoklamasının Kıbrıs saatiyle 14.00'te yapılması planlanıyor.

720 milletvekilinden 361'inin oyunu alması gereken von der Leyen'in bunu sağlayamaması halinde AB liderlerinin yeni bir isim önermek üzere yeniden müzakerelere gireceği bir aylık süreç başlayacak.

Ursula von der Leyen, 2019 yılında Avrupa Parlamentosu'nda (AP) sadece dokuz oy farkla Komisyon başkanlığına seçilerek Brüksel'deki en üst düzey görevi kıl payı ile elde etmişti.

Beş yıl sonra, 65 yaşındaki Alman politikacı ikinci dönem için adaylığını koydu.

- “Yeni dönemde rekabetçiliği ve yatırımları artırmaya odaklanacak”

Gelecek 5 yıl için vizyonunu AP Genel Kuruluna anlatan von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupalılar açısından derin bir kaygı ve belirsizlik dönemindeyiz. Aileler geçim ve barınma pahalılığının acısını çekiyor. Gençler gezegen, gelecek ve savaş olasılığı konusunda endişeli. Şirketler ve çiftçiler kendilerini sıkışmış hissediyor ve tüm bunlar, her şeyin silah haline getirildiği ve rekabete konu olduğu, toplumlarımızı bölme ve kutuplaştırma yönünde açık bir girişimin olduğunun belirtisi. Bu eğilimler konusunda derin endişelerim var ama güçlü bir Avrupa'nın bu zorluğun üstesinden gelebileceğine inanıyorum ve bu nedenle bugün sizden güvenoyunuzu istiyorum."

Von der Leyen, vizyonunu şöyle özetledi:

"Refah sağlayan daha güçlü bir Avrupa. İnsanları koruyan ve demokrasiyi savunan bir Avrupa. Sosyal adaleti sağlayan ve insanları destekleyen daha güçlü bir Avrupa. Kabul ettiği şeyleri adil bir şekilde uygulayan daha güçlü bir Avrupa. Pragmatizm, teknoloji, tarafsızlık ve yenilikçilikle Yeşil Anlaşma'nın hedeflerine bağlı kalan bir Avrupa."

Seçimlerden bu yana farklı siyasi gruplarla girdiği müzakerelere de değinen von der Leyen, "Bu parlamentodaki demokratik güçleri dikkatle dinledim. Bunların, sağlık belirtisi de olan farklılıklarımıza rağmen, ne kadar çok ortak noktamızın olduğunu yansıttığına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Aşırı sağın yükselişi, Orban'a yönelik mesajlar

Von der Leyen, Avrupa'nın "ne içeriden ne de dışarıdan" parçalanmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, "Toplumlarımızdaki aşırı kutuplaşmaya asla izin vermeyeceğim. Demagogların ve aşırılıkçıların Avrupalı yaşam tarzımızı yok etmelerini asla kabul etmeyeceğim. Bugün burada, bu evdeki tüm demokratik güçlerle birlikte mücadeleye liderlik etmeye hazır olarak duruyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın saldırılarının sürdüğünü, "Rusya'nın Avrupa'ya ve Batı'nın yumuşamasına güvendiğini" anlatan von der Leyen, "Avrupa'daki bazı kişiler de buna uyum sağlıyor. İki hafta önce bir AB başbakanı Moskova'ya gitti. Bu sözde 'barış misyonu' bir yatıştırma misyonundan başka bir şey değildi. Bu basit bir yatıştırma göreviydi." diye konuştu.

Von der Leyen'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a yönelik sözleri, geniş kesimin uzun süre alkışını aldı.

-Ukrayna'a destek ve Avrupa hava savunması

"Hiç kimse barışı Ukrayna halkından daha fazla isteyemez." diyen von der Leyen, AB'nin sonuna kadar Ukrayna'nın yanında olacağının altını çizerek, "Ukrayna'ya direnmesi ve zafere ulaşması için ihtiyacı olan her şeyi vermeliyiz." dedi.

Ursula von der Leyen, "Artık gerçek bir 'savunma birliği' kurmanın zamanının geldiğine inanıyorum." diye konuştu.

-Europol'ü güçlendirme ve yolsuzlukla mücadele

Von der Leyen, güvenliğin yalnızca dış tehditlerle ilgili olmadığını, organize suç ağlarının AB ekonomisine sızdığını söyledi.

Polisin Avrupa çapında sınır olmadan çalışabilmesini sağlamak istediğini dile getiren von der Leyen, "Bu nedenle Europol personelinin sayısının ikiye katlanmasını ve görev alanının güçlendirilmesini önereceğim. Europol'ün gerçekten operasyonel bir polis teşkilatı olmasını istiyorum." dedi. Von der Leyen, “Hukukun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadele işimizin merkezinde yer alacak." Dedi.

-Akdeniz'de düzensiz göçle mücadele ve iklim hedefleri

Von der Leyen, göçmenlerin "temel haklarına tam saygı göstererek" AB'nin sınır koruma ajansı Frontex'i daha etkili hale getirmek istediğini aktardı.

Avrupa sınır ve sahil güvenlik görevlilerinin sayısının 30 bine çıkarılmasını önereceğini söyleyen von der Leyen, "Akdeniz Bölgesi bütünüyle ilgi görmeli. Bu nedenle yeni bir Komisyon üyesi atayacağım ve (AB Yüksek Temsilcisi adayı) Kaja Kallas ile birlikte Akdeniz için yeni bir gündem önereceğim." Dedi.

Von der Leyen, AB'nin iklim hedeflerinden şaşmayacağı ancak bunları çiftçilerin de refahını koruyarak gerçekleştirmek için çalışacağı mesajını verdi.

-Genişleme

Birliğe yeni üyeler dahil edilmesinin "jeostratejik sorumluluk" olduğunu kaydeden von der Leyen, bu nedenle Batı Balkanlar, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın üyelik süreçlerinin destekleneceğini vurguladı.

-Gazze

"Çok açık konuşmak istiyorum. Gazze'de akan kanın artık durması gerekiyor." diyen von der Leyen, "İsrail'in Hamas'ın vahşi terörüne tepkisi sonucunda çok sayıda çocuk, kadın ve sivil hayatını kaybetti. Gazze halkı artık dayanamıyor, insanlık da artık dayanamıyor. Acil ve kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var. İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ihtiyacımız var." Dedi. Von der Leyen, iki devletli çözüm için AB'nin de rol oynaması gerektiğini belirtti.

-Refah ve rekabet gücü… Temiz sanayi önceliği

"Birinci önceliğimiz, refah ve rekabet gücü olacaktır." Diyen Von der Leyen, "İlk 100 günde yatırımları altyapı ve sanayiye, özellikle de enerji yoğun sektörlere yönlendirecek yeni bir Temiz Sanayi Anlaşması ortaya koyacağım” dedi.

-Avrupalıların 300 milyar avrosu dışarı gidiyor

AB'nin Sermaye Piyasası Birliğini tamamlaması ve daha fazla özel finansmanın harekete geçmesi gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Sermaye piyasamızın çok parçalı olması nedeniyle her yıl Avrupalıların 300 milyar avroluk tasarrufu dış pazarlara gidiyor. Bu para sıklıkla yurt dışından yenilikçi Avrupalı şirketlerin satın alınmasında kullanılıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Avrupa'da büyüme yaratmak için bu muazzam zenginlikten yararlanmamız gerekiyor. Bu nedenle Avrupa Tasarruf ve Yatırım Birliğini önereceğiz." diye konuştu.

-Çiftçilerin sorunları

"Avrupa'da tarımın geleceği bizim için çok önemli ve hassas bir konu." Diyen Von der Leyen, Avrupa'da tarımın geleceğine ilişkin stratejik diyalog başlattığını, tavsiyeleri dikkate alarak tarım ve gıda sektörü için yeni bir Avrupa stratejisi sunacağını anlattı.

-Konut sorunu

"Avrupa, her yaştan insanın ve her ailenin etkilendiği bir konut kriziyle karşı karşıya." diyen von der Leyen, "İlk defa konuttan doğrudan sorumlu bir Komisyon üyesi atayacağım. Krizin tüm etkenlerini ele almak ve ihtiyaç duyulan özel ve kamu yatırımlarının kilidini açmaya yardımcı olmak için bir Avrupa uygun fiyatlı konut planı geliştireceğiz." dedi.