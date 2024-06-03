Veteriner Dairesi, küçükbaş hayvan üreticilerinin “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü” uyarınca, her yıl haziran ve aralık aylarında yılda iki kez Dairenin belirlediği tarihlerde Daireye kayıtlı hayvan bilgilerini güncellemesi gerektiğini hatırlattı.

Daire’den yapılan duyuruda, küçükbaş hayvan üreticilerinin Bölge Veteriner Dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesi zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.

Bu bağlamda, 3-28 Haziran döneminde küçükbaş hayvan üreticilerinin, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları güncel (2024 yılını kapsayan) üyelik belgeleri ve Bölge Veteriner Dairelerinden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan tüm küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak bildirimde bulunmaları gerekiyor.

Duyuruda, 29 Haziran'a kadar beyanlarını yapmayan küçükbaş hayvan üreticileri, yapılacak denetimlerde yanlış beyanda bulunduğu saptanan küçükbaş hayvan üreticileri, hayvan işletmesinde Brucella yönünden pozitif olan hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen küçükbaş üreticileri, varsa Veteriner Dairesi tarafından kesilen idari para cezaları ücretlerini ödemeyen hayvan üreticileri, Daireye kulak numarası borcu olan hayvan üreticileri ile Daireye Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden güncel üyelik belgesi sunmayan üreticilerin ilgili mevzuat kapsamında “Doğrudan Gelir Desteği” ödeneğinden yararlandırılmayacağı belirtildi.