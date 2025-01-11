Venezuela'da Nicolás Maduro, tartışmalı seçimlerin ardından Cuma günü üçüncü kez altı yıllık devlet başkanlığı görevi için yemin etti. Yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilirken törene Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ve Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın da aralarında olduğu sınırlı sayıda üst düzey devlet görevlisi katıldı.

Uluslararası toplum ve muhalefet, Maduro'nun bir kez daha galip ilan edildiği seçimleri "hileli" olarak nitelendirirken, ABD, İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) otoriter lidere yakın pek çok siyasiye karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Washington, aralarında devlete ait petrol şirketi PDSVA'nın Başkanı ve yine devlete ait havayolu şirketi Conviasa'nın Başkanının yanı sıra üst düzey askerlerin ve polis memurlarının da bulunduğu sekiz kişiye yönelik cezai tedbirler alındığını duyurdu. ABD Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşar Vekili Bradley T Smith, "Maduro ve ona yakın bu isimlerin geçen yılki seçimlerden bu yana Venezuela'daki baskıcı faaliyetlerine devam ettiğini" ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da Maduro ve İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'nun tutuklanabilmesi için bilgi sağlayabilecek olanlara öngörülen ödülün 25 milyon dolara yükselttiği belirtildi.

Londra, Maduro ile ilişiği olan 15 kişiye yaptırım kararı alırken AB üyesi devletler de Venezuela'nın seçim komisyonunda görevli olan 15 kişiye yönelik cezai tedbir kararını duyurdu. AB'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Maduro'nun "demokratik biçimde seçilmiş bir başkanın meşruiyetine sahip olmadığının" altını çizdi.

-Maduro'nun rakibi: Seçimlerin asıl galibi benim

Seçimlere Venezuela muhalefetinden de tepki geldi. Seçimlerden sonra ülkeyi terk eden Maduro'nun rakibi Edmundo Gonzalez, hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen başkanlık koltuğuna oturmak için ülkeye dönme niyetini açıkladı. Maduro rejimini anayasayı ihlal etmekle suçlayan muhalif lider Maria Corina Machado ise, "şartlar olgunlaştığında" bunun gerçekleşeceğini ifade etti.

Geçen yıl Eylül ayının başında İspanya'ya iltica eden Gonzalez, Temmuz ayında düzenlenen seçimlerin asıl galibi olduğunu öne sürüyor. Muhalif lider, Maduro'nun yemin töreninin ardından sosyal medya platformu X'te yayımladığı videoda kendisini "Venezuela Cumhuriyeti'nin seçilmiş başkanı" olarak tanıtarak, Maduro'yu darbe yapmakla suçladı. Gonzalez, "Yurt dışında oy kullanması engellenen milyonlarca vatandaşı ve ülkedeki yaklaşık 8 milyon Venezuelalıyı temsil ediyorum ve bu yetkiyi savunma görevim var" ifadelerini kullandı.

ABD, Kanada ve bazı Güney Amerika ülkeleri de Gonzalez'i seçimlerin kazananı ilan etmişti. Ancak, Maduro'ya yakın olan seçim komisyonu, Devlet Başkanı'nın üçüncü kez sandıktan birinci olarak çıktığını belirterek, Maduro'nun zaferini duyurmuştu.

Maduro'nun zaferini tanımayan AB, galibiyetin kanıtı niteliğindeki seçim belgelerinin yayımlanmasını talep etmişti. Ancak seçim komisyonu bu talebi henüz yerine getirmedi.