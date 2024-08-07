Bağımsız STK Provea verilerine göre, 29 Temmuz'dan beri şiddet olaylarında 24 kişi öldü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanı seçiminin ardından çıkan şiddet olaylarında gözaltına alınanların sayısının 2 bin 229'a yükseldiğini belirtti.

Özel bir televizyonda kendisi için hazırlanan programda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Maduro, kamu mallarına zarar veren ve sokakları yangın yerine çevirenlere güvenlik güçlerinin göz açtırmadığını söyledi.

Maduro, gözaltına alınan 2 bin 229 kişinin yüksek güvenlikli Tocoron ve Tocuyito cezaevlerine götürüleceğini bildirdi.

Yakalanan kişilerin hastanelere, okullara, üniversitelere, polis karakollarına, belediye binalarına ve parti binalarına zarar verdiklerini anlatan Maduro, "Şiddet olaylarında 47 asker ile 59 polis yaralandı, 2 askeri personel hayatını kaybetti. Bu sefer kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak ve adalet yerini bulacak." ifadelerini kullandı.

Maduro, bir kez daha şiddet olaylarından muhalifleri sorumlu tuttu ve yargıya çağrıda bulundu.

- Provea, olaylarda 24 kişi yaşamını yitirdi

Bu arada, bağımsız Sivil Toplum Kuruluşu "Provea" verilerine göre, 29 Temmuz'dan bu yana çıkan olaylarda 24 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan muhalif lider Maria Corina Machado, açıklamasında, devlet başkanı seçimlerinin kendileri tarafından kazanıldığını ve ordudan halkın iradesine saygı duymasını istedi.

- Ordudan Machado'ya yanıt

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı sonuçlara herkesin saygı duymasını isteyerek, şiddet olaylarını "kesin bir dille" reddettiklerini belirtti.

Ordu ve polis mensuplarının eylemlerde çok sayıda saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Lopez, halkın tercihiyle seçilen Devlet Başkanı Maduro'ya "yüksek sadakatle" bağlı olduklarını duyurdu.

- Maduro, 3. kez kazanmıştı

Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.