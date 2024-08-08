Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, WhatsApp'ın bir "casusluk" sistemi olduğunu ve halktan diğer uygulamalara geçmesi tavsiyesinde bulundu.

Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, balıkçılık ve tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Maduro, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Maduro, "WhatsApp, Venezuela'da sahip olduğu listeyi casusluk faaliyetleri için Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına teslim etti. Bu sosyal uygulama, psikolojik bir savaş yürütüyor. Darbe ve şiddet lehine konuşmayan sosyal liderleri, askerleri, polisleri, sanatçıları ve sporcuları tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

Venezuelalılara, WeChat ve Telegram uygulamalarını tavsiye eden Maduro, "İnsanlara gönüllü olarak WhatsApp'tan çıkmalarını ve diğer ağlara geçmesi çağrısında bulundum." dedi.

Maduro, Venezuela'ya uygulanan haksız ekonomik ambargolar ve zorluklara rağmen tarımsal üretimde mucizevi başarılar elde ettiklerini söyledi.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i eleştiren Maduro, "O bir suçlu ve faşist. Seçimlerin yapıldığı günden bu yana bir grup genci ortalığı yakması için gönderdi ancak kendisi saklandı. Yüksek Mahkeme onu yasal olarak çağırdı ve gitmesi zorunluydu ama o gitmedi. Şimdi Guaido'dan (eski muhalif lider Juan Guaido) daha berbat." diye konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, ülkedeki sağcıları, Venezuela'nın anayasal kurumlarına "faşist darbe" yapmakla suçladı.

- Maduro, canlı yayında WhatsApp'ı telefon ekranından silmişti

Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstermiş, bu uygulamayı dün canlı yayında silmişti.