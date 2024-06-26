Gazimağusa Türk Marif kolejinde Okul Müdürü Mehmet Erim tarafından velilere gönderilen genelgede okula kayıtların 24-28 Haziran tarihlerinde kayıt olunmasının şart koşulması yanında geçen yıl okul kayıt parasının 600 TL bu yıl 1.200 TL istenmesi çok sayıda velinin şikayet konusu oldu .

Milli Eğtim Bakanlığı kayıtlarında 11-13 Eylül'de kayıtların son tarih olarak görülürken, müdürün son tarih 28 Haziran kayıt yaptırmayan öğrencilerin okulu terk etmiş sayılacaklarını belirtmesi tepkilere yol açtı...

Ergün Yahat