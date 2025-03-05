“Promitheas” Malezya’da, 7 milyon euroluk iki yedek parça daha bekliyor

İnşaatına 289 milyon euro bütçe ile başlanan Vasiliko doğal gaz terminali projesinin toplam maliyetinin, yarım milyar euroyu aşacağı haber verildi.

Alithia ve diğer gazeteler Rum yönetiminin, yüklenici Çin şirketinin Temmuz 2024’te çekilmesiyle yarıda kalan Vasiliko doğal gaz terminal projesinin tamamlanabilmesi için 200 milyon euro daha gerektiğini, böylece projenin toplam maliyetinin 514 milyon euroya ulaştığını yazdı.

Habere göre Meclis Enerji Komitesi’nin dünkü toplantısına katılan Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, teriminali 2025 sonunda tamamlama hedeflerinin değişmediğini, bazı şeylerin yapılması şartıyla bu hedefe ulaşılabileceğinden iyimserlik belirtti. Komite Başkanı DİSİ Milletvekili Kiriakos Haciyannis ise tamamlanması için 200 milyon euroya daha ihtiyaç duyulan doğal gaz terminal projesinde yaşanan gecikmenin, gaz salınımı konusunda yeterli müzakere yapılmadığından tüketiciye, ayda yaklaşık 10 milyon euroya mal olduğunu söyledi.

Haciyannis projenin SFRU tesisi, iskele, kara tesisleri ve şebeke ayaklarının paralel ilerlemediğine dikkat çekerek projenin 3-4 yıldan önce tamamlanacağının söylenemeyeceğine dikkat çekti.

AKEL Milletvekili Kostas Kosta, proje maliyetinin başlangıçtaki tahminlerin çok üzerinde olacağına vurgu yaparak doğal gaz terminali projesinin gidişatından endişe belirtti. Kosta, SFRU tesisinin Güney Kıbrıs doğal gaz terminali projesinin gidişatından endişe belirterek yüzer “Promiteas” isimli LNG yeniden gazlaştırma (SFRU) tesisinin Rum tarafına ne zaman ulaşacağının öngörülemediğine, iskelenin de bakımı yapılmadığı için yıkılmakta olduğuna işaret etti.

Halen Malezya’da bulunan “Promitheas”ın lisans alabilmesi için 7 milyon euroluk iki yedek parça daha beklediğini açıklayan Papanastasiu, Malezya’yı bağlama ücreti daha düşük olduğu için tercih ettiklerini söyledi. Toplamda 200 milyon euroya mal olacak Promitheas’ın Güney Kıbrıs’tan önce Mısır’a gidip gitmeyeceği sorusuna karşılık Papanastasiu, Mısır’ın talip olduğunu ancak yedek parçalar gelene kadar Vasiliko’nun da tamamlanmış olacağını, Mısır’a gitmesine gerek kalmayacağını belirtti.

Haravgi haberini, “Vasiliko’daki Doğal Gaz Kabul Altyapıları Skandalı Pahalıya Mal Olacak” başlığıyla manşete çekti.