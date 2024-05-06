Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, bir vatandaşın evinin yakınındaki bir kafe ile ilgili rahatsızlık ve şikayetlerini içeren dilekçeye Anayasa ve İyi İdare Yasası gereği 30 gün içerisinde yazılı cevap vermediği gerekçesiyle Çevre Koruma Dairesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi'ni kusurlu buldu

Ombudsman İlkan Varol Yeşim Özkan isimli vatandaşın dilekçelerine yanıt alamadığı ve sorunun çözülmediği gerekçesiyle konunun soruşturulmasıyla ilgili Yüksek Yönetim Dairesi'ne başvuruda bulunduğunu ve başvurunun Ombudsman Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini ve rapor hazırlandığını kaydetti

Rapora göre, Belediye, Özkan’ın dilekçesini yazılı olarak cevaplandırmak hususunda Anayasa’nın 76’ncı maddesi ile İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinde belirtilen otuz günlük süreyi aştı.

Raporda, "Lefkoşa Türk Belediyesi’nin konu ile ilgili olarak kendilerine yapılan şikâyeti kısa sürede değerlendirmeye aldığını, izinsiz ve imar kurallarına aykırı olduğunu tespit ettiği işlemlerle alakalı yasal süreci başlattığı anlaşılmaktadır. Ancak Belediyenin Sayın Özkan’ın dilekçesini yazılı olarak cevaplandırmak hususunda Anayasa’nın 76’ncı maddesi ile İyi İdare Yasası’nın 15’inci maddesinde belirtilen otuz günlük süreyi aştığını söylemek mümkündür." denildi.

Varol ayrıca, Çevre Koruma Dairesi’nin de otuz gün içerisinde Özkan’a bilgi vermeyerek KKTC Anayasası ile 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı davrandığını kaydetti.

Raporda, Çevre Koruma Dairesi ile ilgili olarakta "Çevre Koruma Dairesi’nin şikâyete konu durumla ilgili belli bir dönemi kapsayacak bir çalışma içerisinde olduğu hususunda Sayın Özkan’a bilgi vermesi gerektiği kanaatindeyim. Çevre Koruma Dairesi otuz gün içerisinde Sayın Özkan’a bilgi vermeyerek KKTC Anayasası ile 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı davranmıştır.”