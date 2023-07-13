Sefaköy Medipol Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Gizem Özölmez:





“Şok diyetler vücutta hormonal dengeyi bozar. Tansiyon düşüklüğü, konsantrasyon bozukluğu, insülin direnci, ani kalp krizi, saç dökülmesi, yorgunluk, hormonal bozukluklar, kilo alımı ve depresyon en önemli yan etkilerdir”

Sefaköy Medipol Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Gizem Özölmez şok diyetler hakkında uyarılarda bulundu.

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özülmez, bayram, tatil, seyahat gibi özel zaman dilimlerinde beslenme rutininin dışına çıkıldığını belirterek, "Her ne kadar dengeli beslenelim ve sağlığımızı koruyalım desek de bayram ve tatil zamanlarında bu düzeni sağlamak pek mümkün olmuyor. Fazla miktarda et, şerbetli tatlı ve çikolata tüketimi oluyor. Bunun getirisi de fazla kalori, yağ ve toksinler. Günde en az 8 –10 bardak su içmek vücudumuzda oluşan bu zararlı bileşenleri atmanıza yarar." ifadelerini kullandı.

Özülmez, bayramdan sonra günlük rutine dönmek için belli kurallara riayet etmek gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle bayramdan sonraki süreçte rutinimize dönebilmek adına basit şeker içeren paketli gıdalardan, kızartmadan, hamur işlerinden, pilav ve makarnadan, bol yağlı gıdalardan uzak kalın. Günde en az 5 porsiyon kadar sebze ve meyve tüketin. Ayrıca açık havada yapılan yürüyüşler yağ yakımına, ödem atımına yardımcı olduğu gibi, stresi de azaltacaktır. ‘Bayramda aldığım kiloları yakacağım’ diye aç kalınmamalı, stres yapılmamalıdır. Stres ve yersiz açlık metabolizmanızın yavaşlamasına, su tutumuna ve ödeme neden olur. Dengeli ve düzenli beslenme rutinine döndüğünüzde vücudunuz da sağlıklı zamanlarını hatırlayacaktır.”

Hızlı kilo vermek için uygulanan şok diyetlerin de vücutta olması gereken hormonal dengeyi bozduğunu bildiren Özülmez, "Tansiyon düşüklüğü, konsantrasyon bozukluğu, insülin direnci, ani kalp krizi, saç dökülmesi, yorgunluk, hormonal bozukluklar, kilo alımı ve depresyon en önemli yan etkilerdir." şeklinde konuştu.

Özölmez, “Hızlı kilo verme gayesi olan pek çok bireyin başvurduğu çok düşük enerjili şok diyetler ve detokslar, kilo vermenin en hızlı yolu gibi görünse de vücutta bıraktığı yan etkiler o kadar da hızlı tedavi edilemeyebilir. Protein ağırlıklı, düşük yağ içerikli, ödem attırıcı, tek besine dayalı ve çok düşük kalorili 'şok diyetler' hızlı bir şekilde kilo vermeyi vaat edip aynada hoş görünmenizi sağlayabileceği gibi kilo alımı ile de karşılaşılabilir. Açlık-tokluk dengesini bozabilir.” açıklamasında bulundu.