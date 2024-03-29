Uyuşturucuyu kimden aldıkları araştırılacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri ve Adli Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan zanlı Baver Sertkaya ve Mehmet Deniz Kayhan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı. Polis, 26 Mart 2024 tarihinde saat 14.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Sht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi'ne bağlı polis ekipleri tarafından Baver Sertkaya ve Mehmet Deniz Kayhan’ın tasarruflarında bulunan FZ 583 plakalı araç içerisinde yapılan aramada 13 ayrı paket içerisinde yaklaşık 6 gram hintkeneviri uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile Mehmet Deniz Kayhan'ın üzerinde 18 santim uzunluğunda bir adet çakı, FZ 538 plakalı araç içeninde 49 santim uzunluğunda beyzbol sopası, 60 santim uzunluğunda bir adet mımçıka, ağız uzunluğu 11 santim ve toplam uzunluğu 22 santim bıçak, ağız uzunluğu 9 santim ve toplam uzunluğu 20 santim bıçak ve uzunluğu 15 santim çakı bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, aynı tarihte Baver Sertkaya'nın kalmış olduğu ikametgâhta mahkeme emri ile yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını kaydetti. Mehmet Deniz Kayhan'ın daimi ikametgâhı olmadığından arama yapılamadığını kaydeden polis, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin Devlet Kimya Laboratuvarına analize gönderildiğini ifade etti. Polis, uyuşturucu maddelerin sarılı olduğu naylon poşetlerin üzerinde parmak izi olup olmadığının tespiti için PGM-Foto Parmak İzi İnceleme Şubesine ve zanlılara ait cep telefonları incelenmek maksadıyla PGM-Data İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti. Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri kimden ve ne şekilde temin ettiklerinin ve neden 13 paket halinde olduğunun araştırılacağını kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yakut Bilgeç, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.