Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de evinde uyuşturucu nedeniyle arama yapılan ancak kanunsuz herhangi bir madde bulunmayan Nijeryalı Benson Chigamezu Anyanwu’nun ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi.

Tutuklanan zanlı bugün KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan mahkemeye çıkarıldı. Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ömer Ülger mahkemede olguları aktardı. Polis, 17 Ocak 2024 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Gönyeli'de Bozova Sokak’ta bulunan bir apartmanda yaşayan zanlının kaldığı dairede Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından uyuşturucu meselesi ile ilgili yapılan kontrolde kanunsuz herhangi bir madde bulunmadığını ancak yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 8 Kasım 2021 tarihinden itibaren 800 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlıyla ilgili Muhaceret Şubesinden gerekli araştırmanın yapıldığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, 20 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.