Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Demirhan’da kullanımındaki araçta 26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan Ahmet Deniz, bugün yeniden “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı. Polis, aranan şahıs olan Ahmet Deniz’in 7 Kasım 2023 tarihinde saat 19.15 sıralarında Demirhan’da kullanımındaki araçta Cürümleri Önleme Şubesi ekibince tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının aracında arama yapıldığını belirtti. Polis, yapılan aramada26 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını kaydetti. Zanlının söz konusu maddeyi aranan bir şahıstan aldığının tespit edildiğini söyleyen polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının uyuşturucuyu alması için belli bir noktaya bırakan şahıs ile zanlının uyuşturucu maddeyi teslim aldıktan sonra para ödediği şahsın arandığını söyledi. Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi aldığı bölgedeki kamera görüntülerinin inceleneceğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.