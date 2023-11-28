Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün Girne ve Lefkoşa’da yapılan aramalarda toplam 4 kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında Girne’de tarafından E.W.(E-28), P.C.O.(E-25) ve H.L.M.J.’nin (K-24) birlikte bulundukları evde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 152 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan  4 bin 700TL, 65 Stg, 65 Euro ve 5 ABD Doları nakit para tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu kişiler tutuklandı.

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Öte yandan, yine dün saat 17.30 sıralarında Lefkoşa’da, şüpheli hareketleri nedeniyle İ.Y.’nin (E-23) üzeri arandı ve tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındı. İ.Y. de tutuklandı.