Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Nijeryalı Chınyeaka Frank Eze “Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçlamasıyla dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı

Polis, 6 Aralık 2023 tarihinde 15.30 ile 16.30 saatleri arasında zanlının ikametgahına yapılan baskında, yatak odasında satışa hazır 23 ayrı poşette 25 gram, ayrı bir yerde 25 gram daha toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, ayrıca uyuşturucu satışından elde edile 850 sterlin para da bulunduğunu açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 3 Aralık’ta whatsapp üzerinden irtibat kurduğu bir şahsın yönlendirmesi ile Lefkoşa’dan bir kişiden 56 gram olarak 200 bin Naira’ya aldığını, bir kısmını tanımadığı bir şahsa verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu söyleyerek, 7 gün ek tutukluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.