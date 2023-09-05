Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Gönyeli Alayköy Belediyesi ile Uluslararası Bilişsel ve Davranışsal Psikoterapiler Derneği (Cognitive & Behavioural Psychotherapies Society)(CBPis), ülkede artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekmek ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla “Uyuşturucu ile Mücadelede Sanat Yarışması” düzenliyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve komisyonun eğitim danışmanı Zafer Bekiroğulları’nın işbirliği ve derneğin katkılarıyla düzenlenen yarışma, 14-17 yaş arası gençleri, sanatla uyuşturucuya karşı bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Yarışmaya, eser teslimleri 22 Eylül mesai saati bitimine kadar yapılabilecek. Yarışmada birincilik ödülü Laptop, ikincilik ödülü Tablet ve üçüncülük ödülü bisiklet olacak. Yarışma jürisinde Dr. Zafer Bekiroğullari, Ulviye Karabaşak, Ozan Özgenler, Sevim Asvaroğlu, Hanife Mine Egemen ve Keziban Tanlı görev yapacak. Yarışma detayları ve katılım koşulları komisyonun internet adresinden https://www.facebook.com/KKTCBasbakanlikUyusturucuileMucadeleKomisyonu temin edilebilir.

Ekim ayında, Gönyeli Alayköy Belediyesi bünesinde bulunan Sosyal Aktivite Merkezi’nde (Gönyeli Alayköy SAM ) düzenlenecek törende, kazanan gençlere ödülleri takdim edilecek ve kazanan eserler sergilenecek.

“Siz de Sanatla Uyuşturucuya 'Hayır' Deyin!” sloganıyla, gençlerin bilincini artırmayı hedefleyen yarışma, gençleri esrarın ve diğer uyuşturucuların zararlarından koruma ve bilinçlendirme adına düzenleniyor.

Açıklamada, toplumun bu hassas konuda el birliğiyle harekete geçmesi, yarışmaya katılımın desteklenmesi ve gençlerin sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları için katkıda bulunulması çağrısı yapıldı.