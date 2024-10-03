Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Lefkoşa Türk Belediyesi, uyuşturucuyla mücadele konusunda iş birliği yapacak.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ve heyeti, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'yı makamında ziyaret etti. Toplantıda, uyuşturucu ile mücadelede yapılacak iş birlikleri ele alındı.

Açıklamada, toplantıda, her iki tarafın da uyuşturucuyla mücadelede “tam bir dayanışma” içinde olduğu ve “özellikle personel eğitiminden, saha çalışmalarına kadar birçok alanda ortak hareket edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındığı” ifade edildi.

İş birliğini resmileştirecek protokolün ileriki günlerde imzalanarak, iki kurumun tam bir paydaş olarak aktif biçimde çalışacağı da kaydedildi. Bu adımın, uyuşturucu ile mücadelede eğitim, farkındalık ve önleyici faaliyetler konusunda “büyük bir gelişme” olarak değerlendirildiği de belirtildi.

Açıklamaya göre Harmancı, böylesi önemli bir konuda iş birliğinin her zamankinden daha kritik olduğunu ifade ederken, Hatipoğlu da yerel yönetimlerle güçlü bağlar kurmanın mücadelenin başarısında belirleyici bir rol oynayacağını vurguladı.