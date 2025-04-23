(Kamalı Haber) - Lefkoşa Çağlayan bölgesindeki evinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan zanlı Ümit Ertuğrul yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 19 Nisan 2025 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Çağlayan Lefkoşa’da, aynı yerde sakin zanlı Ümit Ertuğrul’un ikametgahına mahkemeden temin edilen arama emri gereği yapılan aramada ikametgahın mutfak kısmındaki buzluğun altında yaklaşık 2 gram ve yine ikametgahın ön kısmında park halinde bulunan ve kullanımındaki BMW marka aracın sol yolcu koltuğu arkasındaki cep içerisinde yaklaşık 1,5 gram Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde el freni yanında 1 adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

alındığını mahkeme aktardı. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu kaydeden polis, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.