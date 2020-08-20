Derviş Gezer

Kudret Özersay’ı kim yanılttı?
Ali Pilli.
Bakanlar Kurulu’nu kim yanılttı?
Ali Pilli.
Yanılttığını farkında mı?
Evet.
Ne yaptı peki?
Sevgili Levent Özadam’a itiraf etmiş.
“BEN DE UTANDIM” demiş.
Bakanlar Kurulu’nu yanıltan adam sadece utanmış.
Utanmakla yetinmiş.
Bu işi Hatica Aba’ya karşı utanmak sanıyor büyük olasılık.
Adam Sağlık Bakanı.
Ama sadece “ UTANMIŞ”!!!
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Dünyanın herhangi bir yerinin düşününüz.
Bir Bakan bilgi veriyor.
Ve bu bilgi Covid-19 ile ilgili önemli bir kararın belkemiği.
Sunuyor bilgiyi.
Bilgiyi alıyor Bakanlar Kurulu.
Bir güzel o bilgiye göre karar üretiyor.
Bakanlar Kurulu sözcüsü de açıklama yapıyor.
Ama bilgi yanlış.
Yanlış bilgiyi veren Sağlık Bakanı.
Bu durumda ne yapar o bakandan sorumlu Başbakan?
Ya da ne yapmalı?
Ayni dakika görevden almalı.
Başbakan yapmazsa zor duruma düşürülen Sözcü ne yapmalı?
Ortalığı yıkmalı.
O Bakan hakkında soruşturma açtırmalı.
Hatta, çok utandım diyen Bakan ne yapmalıydı?
Derhal istifa etmeliydi.
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Ama bunların hiçbiri olmadı.
Başbakan hala Başbakan.
Kudret Özersay hala sözcü.
Salgınla ilgili yetki hala Sağlık Bakanında.
Sağlık Bakanı ise hala Ali Pilli.
Burası KKTC diyenler boşuna dememiş.
Siz birbirinize yakışırsınız demek en doğrusu.
Muhteşem bir Hükümet diyelim.
Ve böylece konuyu kapatalım.
Çünkü hala Sağlık Bakanımız Ali Pilli.